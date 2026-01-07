11 قتيلاً في أسبوع بالمجتمع العربي: مقتل 3 أشخاص في شفاعمرو وطالب طب من عرعرة النقب

ثلاثة قتلى في شفاعمرو وطالب طب من عرعرة النقب في جريمتي قتل مروعتين، صباح اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 11 خلال أسبوع واحد.

من موقع الجريمة في شفاعمرو، صباح اليوم (عرب 48)

قُتل ثلاثة أشخاص في مدينة شفاعمرو وطالب طب من قرية عرعرة النقب في جريمتي قتل مروعتين، صباح اليوم الأربعاء، وبهذا فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 11 خلال أسبوع.

وفي التفاصيل، قُتل ثلاثة أشخاص، صباح اليوم، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في ورشة بناء بحي عصمان في شفاعمرو، أسفرت عن إصابات حرجة استدعت نقلهم إلى المستشفى، إذ أقر الأطباء لاحقًا وفاتهم متأثرين بجراحهم الحرجة.

شفاعمرو: من مكان جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من بئر المكسور وشفاعمرو بعد تعرضهم لإطلاق نار في مكان عملهم بورشة بناء، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 11 قتيلا بعد أسبوع على بداية عام 2026



تصوير: مصطفى زعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/WPYgsnpt6g pic.twitter.com/BnjYcXCuJi — موقع عرب 48 (@arab48website) January 7, 2026

وضحايا جريمة القتل هُم: كامل حجيرات (55 عاما) من قرية بير المكسور، وياسر حجيرات (53 عاما) من شفاعمرو، وخالد غدير (62 عاما) من بير المكسور.

وأُطلقت النار على أحد الضحايا وقُتل خارج ورشة البناء، بينما كان داخل سيارة، وقُتل اثنان آخران في الموقع نفسه.

وهرعت طواقم الإسعاف والشرطة إلى المكان، وسط حالة استنفار، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وباشرت الشرطة البحث عن المشتبه بهم في مكان الجريمة، وهي تحقق فيما إذا كانت خلفية جريمة القتل صراعا دمويا فيشفاعمرو والمنطقة، والذي أسفر عن مقتل 31 شخصا في ثلاث سنوات ونصف.

وأفاد المسعفان بلال خطيب وفادي طنطوري من خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "تلقّينا بلاغًا عن ثلاثة رجال أُصيبوا في حادث عنف. وعند وصولنا إلى المكان بقوات كبيرة، شاهدنا ثلاثة رجال ممدّدين على الأرض وهم فاقدو الوعي، دون نبض أو تنفّس، وقد ظهرت على أجسادهم إصابات ناجمة عن إطلاق نار. أجرينا الفحوصات الطبية، واضطررنا إلى إقرار وفاتهم في المكان".

وتسود حالة من الصدمة والحزن في شفاعمرو وبير المكسور، عقب انتشار نبأ مقتل العمال الثلاثة، وسط مطالبات واسعة باتخاذ خطوات جادة لمحاربة العنف والجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

وفي بلدة عرعرة النقب، قُتل طالب الطب محمود جاسر أبو عرار، فجر اليوم، في جريمة إطلاق نار، أثناء زيارة قصيرة كان يقوم بها لعائلته قادما من دراسته للطب في جورجيا.

ووفق بيان صادر عن الشرطة، ورد بلاغ عن إطلاق نار في البلدة، حيث نقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجراحه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشارت الشرطة إلى الاشتباه بأن الحادثة جاءت على خلفية نزاع بين عائلات، مؤكدة انتشار قوات كبيرة من شرطة منطقة الجنوب ومركز شرطة عرعرة في المكان، وبدء عمليات بحث مكثفة عن المشتبه بهم، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

المرحوم محمود أبو عرار

وكان محمود، في سنته الجامعية الأولى، قد عاد في زيارة مؤقتة لعائلته بعد فترة من الغربة، إلا أن الرصاص باغته وأنهى حياته وحلمه الأكاديمي في بدايته، حيث أعلنت الشرطة اعتقال 10 أشخاص بشبهة الضلوع في أحداث إطلاق رصاص شهدتها البلدة.

وخيمت أجواء من الحزن والصدمة على عرعرة النقب، وسط حالة من الغضب إزاء تصاعد أحداث العنف والجريمة، التي باتت تحصد أرواح الشباب وتحرم المجتمع من طاقات علمية وإنسانية واعدة.

11 قتيلا خلال أسبوع وتصاعد مقلق للعنف في المجتمع العربي

تتواصل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة، حيث سجلت منذ بداية العام الجاري، وخلال أقل من أسبوع، 11 جريمة قتل، في مؤشر خطير على تفاقم الظاهرة.

وإلى جانب ضحايا جريمة اليوم من بير المكسور وشفاعمرو، طالب الطب محمود جاسر أبو عرار من عرعرة النقب، والشاب عدي صقر أبو عمار من اللقية، إضافة إلى الشاب بكر محمود ياسين، في الثلاثينات من عمره، الذي قتل جراء إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف مساء السبت الماضي.

كما قتل اب وابنه من بلدة طرعان هما أدهم نظيم نصار (39 عاما) وابنه نظيم (16 عاما)، في جريمة وقعت في الناصرة يوم الإثنين، إلى جانب مقتل الشاب محمود غاوي (30 عاما) في كفر قرع.

وفي سياق متصل، توفي الشاب عبد الرحمن عماد العبرة من الرملة مطلع العام، متأثرًا بإصابته في جريمة طعن وقعت قبل نحو أسبوعين.

كما أعلن الأطباء في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، في الرابع من الشهر الجاري، وفاة المسن محمد موسى خوالد (70 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في جريمة إطلاق نار بقرية عرب الخوالد قرب حيفا، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتظهر المعطيات أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل تقع في المجتمع العربي، دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع والحلول المؤسسية.

كما شهد العام الماضي أعلى عدد من جرائم قتل النساء، بواقع 23 جريمة، إضافة إلى 12 جريمة قتل لقاصرين دون سن الثامنة عشرة، فضلا عن ضحايا سقطوا برصاص طائش أو جراء أخطاء قاتلة، أو خلال تدخلات للشرطة، في مشهد يومي يعكس اتساع دائرة العنف وفوضى السلاح.