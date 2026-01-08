الطيبة: تحرير الشاب عبد الرحيم حاج يحيى بعد اعتقال دام 27 شهرا على خلفية منشورات تتعلق بالحرب

تحرّر الشاب عبد الرحيم حاج يحيى من مدينة الطيبة، اليوم الخميس، بعد أن قضى 27 شهراً في السجن على خلفية منشورات عبّر فيها عن رأيه عقب اندلاع الحرب على غزة.

نال الشاب عبد الرحيم طباخ حاج يحيى من مدينة الطيبة حريته، اليوم الخميس، بعد أن قضى 27 شهراً (عامين وثلاثة أشهر) في السجن، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت حاج يحيى من منزله مع بداية الحرب، ووجهت له تهم تتعلق بـ"التحريض" بسبب كتاباته، وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

وقال المحامي شعاع مصاروة منصور، الذي تولى الدفاع عنه، إن موكله "دفع ثمناً باهظاً وعوقب بسبب مواقفه وكتاباته، في وقت تجاهلت فيه المؤسسة الحاكمة مبدأ حرية الرأي والتعبير".

وأضاف: "كل زيارة له في سجن الجلبوع كنت ألمس صموده وإرادته رغم الظروف القاسية".

وأشار إلى أن حاج يحيى طالب جامعي متميّز في تخصص الصحافة، واصفًا القضية بأنها "مبدئية وتمثل معركة على حرية التعبير في وجه القمع السياسي".