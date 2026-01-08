المحكمة العليا تثبّت الحكم بالسجن 25 عامًا على قاتل المربية شريفة أبو معمر

المحكمة العليا تثبّت حكمًا بالسجن 25 عامًا على فارس الشمالي بتهمة القتل بلا مبالاة، إثر إطلاق نار أودى بحياة المربية شريفة أبو معمر (30 عاما) داخل منزلها.

رفضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الاستئناف الذي قدّمه المُدان فارس الشمالي، وأبقت على حكم السجن الفعلي لمدة 25 عامًا، بعد إدانته بتهمة القتل مع اللامبالاة إثر إطلاق نار أودى بحياة المربية شريفة أبو معمر (30 عاما) داخل منزلها في حي "غان حكال" في مدينة الرملة، يوم 31 آب/أغسطس 2020.

وبحسب قرار المحكمة، "كان الشمالي شريكًا في حادث إطلاق نار مخطّط داخل منطقة سكنية، حيث واصل إطلاق النار رغم إدراكه لخطر إصابة مدنيين أبرياء، ما أسفر عن مقتل المربية شريفة أبو معمر، التي أصيبت برصاصة داخل منزلها".

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن "الحادث وقع في آب/ أغسطس 2020، في سياق نزاع مستمر بين عائلتين، وبعد جلسة صلح بين الطرفين. وقبيل اللقاء، اتفق الشمالي مع آخرين من أفراد عائلته على تنفيذ اعتداء بعد انتهاء الجلسة. وعند نهايتها، نُصب كمين لأحد المشتبهين بالتورط في اعتداء سابق، حيث تعرّض للطعن، وتعرّض لاحقًا لإطلاق نار من قبل الشمالي أثناء مطاردته في حي سكني".

وذُكر في اللائحة أنه "رغم فقدان الشمالي الاتصال البصري مع الهدف، استمر في إطلاق النار نحو مبانٍ سكنية، ما أدى إلى إصابة أبو معمر أثناء وجودها مع أطفالها في منزلها، إصابة أودت بحياتها".

أمام المحكمة العليا، أكدت النيابة العامة أن هذه القضية تُعد من أخطر نماذج "القتل بلا مبالاة"، إذ شملت تخطيطًا مسبقًا، واستخدامًا غير قانوني للسلاح الناري في قلب حي سكني، إلى جانب لا مبالاة تامة إزاء تعريض حياة المدنيين للخطر.

وشددت النيابة على أهمية مواجهة ظواهر العنف المستشري، خاصة في المجتمع العربي، واستخدام السلاح لتصفية الحسابات، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن الجمهور وسلامته.

وقد تبنت المحكمة العليا موقف النيابة، ووصفت الحادث بأنه "بالغ الخطورة"، مشيرة إلى أن "التراكم الكبير والاستثنائي لظروف التشديد في أفعال المستأنف، والحاجة الآنية للتصدي لظاهرة استخدام السلاح في تصفية الحسابات، لا سيّما في المجتمع العربي، لا يبرر التدخل في الحكم الصادر عن المحكمة المركزية، رغم شدّته الاستثنائية".