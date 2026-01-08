متطرفون يهود ينفذون "تدفيع ثمن" في عين رافة: إحراق مركبات وكتابة شعارات عنصرية

متطرفون يهود يضرمون النار في مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بلدة عين رافة قرب القدس، ضمن اعتداء جديد لعملية "تدفيع الثمن".

أقدم متطرفون يهود، الليلة الماضية، على تنفيذ اعتداء جديد ضمن عمليات "تدفيع الثمن" في بلدة عين رافة غرب مدينة القدس، حيث أضرموا النار في ثلاث سيارات، وخلّفوا شعارات عنصرية على مركبات أخرى، من بينها كلمة "انتقام" باللغة العبرية وعبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفاد سكان من البلدة أن الهجوم وقع في ساعات الليل، وأكدوا أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تستهدف القرى العربية الفلسطينية في المنطقة.

وعقّبت اللجنة الشعبية في قرى أبو غوش وعين رافة وعين نقوبا: "إن الاعتداء الإرهابي الذي طال أهلنا في عين رافة ليلة أمس، بإحراق السيارات وخط شعارات الحقد والكراهية، هو جريمة كراهية وإرهاب منظمة تهدف لترهيبنا في بيوتنا".

وأضافت "نحن في اللجنة الشعبية نحمّل الشرطة والمؤسسة الرسمية المسؤولية الكاملة؛ فتقاعسها عن لجم هذه العصابات، وتجاهلها للاعتداءات السابقة في أبو غوش، هو الذي أعطى الضوء الأخضر لهذا التغول الإرهابي".

​وأكدت "إن ما حدث يعكس وضوح البنية العنصرية للمؤسسة التي تستنفر كل أجهزتها حين يكون المستهدف يهودياً، بينما تكتفي بـ'غض الطرف' حين نكون نحن الضحايا. هذا الكيل بمكيالين هو ما يغذي إرهاب المستوطنين ويجعلهم فوق القانون".

​وختمت اللجنة الشعبية بالتوجه إلى أهلنا عين رافة، "نحن معكم ومنكم، وجاهزون تماماً لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة. لن نقبل بأن تمر هذه الجريمة كسابقتها، وسنلاحق هذا الملف حتى ينال الإرهابيون القصاص. لجنتنا تستمد قوتها من وحدتكم، وصمودنا هو الرد الحقيقي على كل محاولات الترهيب والعنصرية".