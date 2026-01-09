مصرع شاب من يانوح جث في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع عند مفترق "ميرون" بمنطقة صفد بمنطقة الجليل الأعلى عن مصرع شاب من بلدة يانوح جث.

لقي الشاب كنان جمال حمدان (34 عاما) من بلدة يانوح جث بالجليل الغربي، مصرعه الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق على شارع 89 عند مفترق "ميرون" بمنطقة صفد في الجليل الأعلى.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن تصادم بين حافلة وسيارة خصوصية، ما أسفر عن مصرع سائق الأخيرة.

الفقيد كنان حمدان

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأقر وفاة سائق السيارة وقدم العلاجات الأولية لسائق الحافلة الذي وصفت حالته بالطفيفة.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب بين حافلة وسيارة خصوصية، إذ أن سائق السيارة كان عالقا وهو فاقد للوعي بلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة بالغة الخطورة، وخلال تخليصه أجرينا له الفحوص الطبية واضطررنا لإعلان وفاته في المكان، وجرى نقل سائق الحافلة إلى المستشفى بحالة طفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث طرق وقع بمنطقة صفد الجمعة، أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت حالة رجل (61 عاما) وشابة (20 عاما) بالمتوسطة، وقد عانيا من إصابات في الرأس والصدر، بينما المصابون الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

ونقل المصابون بعد تقديم العلاجات الأولية لهم إلى مستشفى "زيف" في صفد لتلقي العلاج.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 5 أشخاص بينهم مواطنان عربيان لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام 2026، فيما سجل العام الماضي 2025 مصرع 455 شخصا بينهم 153 مواطنا عربيا جراء حوادث الطرق.