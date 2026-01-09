مقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل برصاص جندي شرق حيفا: الشرطة تعلن تمدّد اعتقال مشتبهيْن

ذكرت الشرطة أن المحكمة، "صادقت المحكمة اليوم على طلب الشرطة، وقضت بتمديد توقيفهما، حتى يوم الأربعاء 14.1.26، بينما تتواصل إجراءات التحقيق".

أعلنت الشرطة، اليوم الجمعة، تمديد اعتقال مشتبهيْن على خلفيّة مقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل برصاص جندي، شرق حيفا، أمس الخميس.

وقالت الشرطة في بيان: "تمديد توقيف مشتبهين من سكان الشمال (21 و25 عامًا) بإطلاق النار على شارع 6 قرب مفرق عينتوت، وذلك عقب الحادثة (الجريمة)التي وقعت مساء أمس، وأسفرت عن وفاة شاب (27)".

وذكرت في البيان ذاته، أنها "كانت قد فتحت التحقيق فورًا، وأوقفت المشتبهين، فيما صادقت المحكمة اليوم على طلب الشرطة".

من موقع ارتكاب الجريمة

وبحسب البيان، فقد "قضت المحكمة بتمديد توقيفهما، حتى يوم الأربعاء 14.1.26، بينما تتواصل إجراءات التحقيق".

وقُتل الشاب شريف حديد، وفي الثلاثينات من عمره، برصاص جندي إسرائيلي إثر جدال نشب بينهما في شارع 6، مساء أمس الخميس.

وفي التفاصيل، فإن الضحية تعرّض لإطلاق نار بينما كان يقود مركبته على شارع 6 قرب محور طرق "عين توت"، وقد نقل إلى الطاقم الطبي عند مفرق "الياغور" قرب حيفا، ثمّ إلى المشفى حيث أُقرّت وفاته، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بأن أحد جنوده والذي كان في إجازة، قد أطلق النار على الضحية، معلنا فتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة في ملابسات الجريمة، بحسب ما جاء في بيان.

وفي سياق منفصل، سجلت جريمة قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، راح ضحيتها الشاب محمد حسين الترابين (35 عاما) أثناء اقتحام قرية ترابين الصانع بمنطقة النقب، وقبلها قتل الجيش الإسرائيلي أيوب الطوخي (22 عاما) من النقب أيضا بزعم محاولة تهريب على الحدود المصرية قبل أن تنفي التحقيقات لاحقا هذه المزاعم.

وبلغت حصيلة الضحايا برصاص الشرطة والجيش الإسرائيلي في المجتمع العربي خلال العام الماضي 2025، 13 مواطنا عربيا بادعاء ضلوعهم في أحداث عنف أو حيازتهم وسائل قتالية، رغم عدم إثبات هذه الادعاءات في عدد من الجرائم.