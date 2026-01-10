أم الفحم: مقتل شاب متأثرا بجراحه إثر تعرضه لجريمة إطلاق بنوفمبر الماضي

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى رمبام في مدينة حيفا، اليوم السبت، عن وفاة الشاب أحمد مؤيد جبارين بالعشرينيات من عمره، من حي عقادة في مدينة أم الفحم، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأصيب الشاب أحمد ووالده مؤيد جبارين بجريمة إطلاق نار، وذلك أثناء توجههما إلى عملهما في مدينة أم الفحم، حيث وقعت الجريمة في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

وكانت قد نقلت الطواقم الطبية الشاب ووالده إلى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة ومن ثم تم تحويلهما إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لمتابعة العلاجات الطبية.

وخاض الشاب جبارين ووالده سلسلة عمليات جراحية في المستشفى، فيما فارق اليوم الأبن أحمد الحياة متأثرًا بإصابته، وتوصف حالة والده بالمستقرة.