العشرات يشاركون بوقفتين احتجاجيتين في الناصرة ومسغاف ضد العنف والجريمة

شارك العشرات من أهالي مدينة الناصرة، اليوم السبت، في وقفة احتحاجية ضد استفحال العنف والجريمة بالمجتمع العربي، عند ساحة العين في مدينة الناصرة.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات مثل: "من الشمال للجنوب ضد القتل والحروب" و "نكفي ندفن يا شباب هبة هبة يا أحباب" و "سلامة أولادنا مش شعارات يا وزير الكاميرات" و "بدنا نعلي بأعلى صوت لا للقتل لا للموت".

من الوقفة في مسغاف (عرب 48)

وتأتي الوقفة بالتزامن مع انتشار دعوات لوقفات ضد العنف والجريمة، في مدينة أم الفحم وأمام مركز شرطة مسچاف اليوم للسبت، بالاضافة لمظاهرة قطرية غدا الأحد أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.

ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا في معدل جرائم القتل منذ بداية العام الحالي في زيادة على المعدلات غير المسبوقة الذي شهدها العام الماضي 2025، إذ قُتل 14 شخصا منذ بداية العام الحالي منهم في جرائم ثلاثية ومزدوجة.