النقب: إضراب مفتوح بالمدارس في القرى التابعة لواحة الصحراء احتجاجا على وقف الخدمات

أعلنت لجان أولياء أمور الطلاب واللجان المحلية في القرى مسلوبة الاعتراف التابعة لمجلس إقليمي واحة الصحراء، عن إضراب شامل ومفتوح في الروضات والبساتين والمدارس الابتدائية اعتبارا من الأحد وحتى أجل غير مسمى.

أعلنت لجان أولياء أمور الطلاب واللجان المحلية في القرى مسلوبة الاعتراف التي تتلقى الخدمات من مجلس واحة الصحراء الإقليمي في منطقة النقب، عن إضراب شامل ومفتوح في المدارس والمؤسسات التعليمية.

ويشمل الإضراب الروضات والبساتين والمدارس الابتدائية، باستثناء المدارس الثانوية وذلك بسبب امتحانات البجروت.

يأتي إعلان لجان أولياء أمور الطلاب واللجان المحلية عن الإضراب، بعد عقدها اجتماعا مع إدارة ورئيس مجلس واحة الصحراء يوم الجمعة.

وقالت في بيان لها، إنها أُبلغت خلال الاجتماع بقرار المجلس بالتوقف عن إعطاء الخدمات بشكل تام، وذلك بسبب الضائقة المالية وعقب عدم التزام وزارة التربية والتعليم بإتمام التزاماتها تجاه مؤسسات التربية والتعليم في القرى مسلوبة الاعتراف فيها.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت عن بدء إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد وحتى أجل غير مسمى؛ بحسب ما جاء في بيانها.

وطالبت لجان أولياء أمور الطلاب واللجان المحلية، وزارة التربية والتعليم بحل الأزمة بشكل فوري وإيجاد حلول وأطر مناسبة لاستمرار المسيرة التعليمية، وحملتها "المسؤولية الكاملة للإضراب والضرر الذي لحق بأبنائنا".