حيفا: مصرع رجل جراء سقوطه من علو واعتقال امرأة

تحقق الشرطة في مصرع رجل جراء سقوطه من ارتفاع شاهق في مدينة حيفا، وأعلنت اعتقال امرأة (35 عاما) التي نقلت مصابة من المكان أيضا.

لقي رجل، في الخمسينيات من عمره، مصرعه مساء السبت جراء سقوطه من ارتفاع شاهق في مدينة حيفا، فيما أصيبت امرأة (35 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة وجرى اعتقالها من قبل الشرطة.

وفي التفاصيل، فإن الحادثة وقعت بجانب مجمع "سيتي سنتر" في الجادة الألمانية بالمدينة؛ ويدور الاشتباه حول أن المرأة قامت بدفع الرجل ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الرجل الذي كان من دون علامات حياة وعانى من إصابات في جسده.

كما قدم العلاجات الأولية للمرأة التي عانت من إصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

ولم تتضح ملابسات الحادثة بعد؛ وقالت الشرطة في بيان لها إنها باشرت التحقيق في الخلفية واعتقلت المرأة المصابة.