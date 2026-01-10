عرب الشبلي: إصابة خطيرة لرجل واعتقال زوجته بشبهة الاعتداء عليه

أحيل رجل (59 عاما) من بلدة عرب الشبلي إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهو بحالة خطيرة، فيما أعلنت الشرطة اعتقال زوجته بشبهة الاعتداء عليه.

أصيب رجل (59 عاما) من بلدة عرب الشبلي، السبت، بجروح وصفت بالخطيرة في الرأس، فيما اعتقلت الشرطة زوجته (53 عاما) بشبهة الاعتداء عليه.

ونقل الرجل المصاب بواسطة مروحية طبية بعد تقديم العلاجات الأولية، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ويستدل من التحقيق الأولي، أن جدالا وقع بين الرجل وزوجته، وفي أعقاب ذلك ووفقا للاشتباه قامت الأخيرة بالاعتداء عليه ما أدى إلى سقوطه وإصابته برأسه؛ بحسب ما جاء في بيان للشرطة.

ومن المزمع أن تقوم الشرطة بناء على مستجدات التحقيق، عرض الزوجة على محكمة الصلح في نوف هجليل غدا الأحد، للنظر في طلب تمديد اعتقالها.