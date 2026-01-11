اتهام شابين بقتل سميح أبو عرار من عرعرة النقب ومحاولة قتل آخرين

النيابة تقدم لائحة اتهام ضد شابين من النقب بقتل سميح أبو عرار (22 عامًا) من عرعرة النقب ومحاولة قتل آخرين، إثر شجار تطوّر لإطلاق نار كثيف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قدّمت النيابة العامة، حديثا، لائحة اتهام ضد شابين من منطقة النقب (22 و34 عامًا)، بتهمة قتل الشاب سميح أبو عرار (22 عامًا) من عرعرة النقب، ومحاولة قتل آخرين، في أعقاب شجار تطوّر لإطلاق نار كثيف في البلدة.

وبحسب بيان الشرطة، فإن تحقيقات وحدة "يمار" في لواء الجنوب كشفت أن "الجريمة وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد اندلاع جدال داخل صالون حلاقة، تصاعد لاحقًا إلى تبادل إطلاق نار كثيف من فوق أسطح المنازل باتجاه الشوارع".

وأضافت أنه "خلال الأحداث، واجهت قوات الشرطة نيرانًا حية أثناء محاولتها السيطرة على الشجار، وتمكّنت في وقت لاحق من اعتقال المتورطين".

وأكدت الشرطة أن "تقديم لائحة الاتهام جاء بعد استكمال تحقيق معقّد شمل جمع أدلة وشهادات من موقع الجريمة".