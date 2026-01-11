مظاهرة الغضب ضد الجريمة ودفاعًا عن النقب أمام مكاتب الحكومة في القدس

بدأ المحتجون بالتوافد إلى المكاتب الحكومة في القدس، تمهيدًا لانطلاق مظاهرة الغضب التي دعت إليها لجنة المتابعة، احتجاجًا على تصاعد الجريمة وسياسات القمع في النقب.

بدأ المتظاهرون، صباح اليوم الأحد، بالتوافد إلى أمام مكاتب الحكومة في القدس، استعدادًا لانطلاق مظاهرة الغضب التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رفضًا لتفشي الجريمة، وتنديدًا بسياسات الحكومة تجاه المجتمع العربي، لا سيما في النقب.

وقبيل التوجه إلى القدس، تجمع عدد من المشاركين من مناطق النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية عند مفرق اللطرون. كما التقى عدد من القيادات والناشطين من شمالي البلاد في كفر قرع بداية، قبل أن تنطلق عشرات الحافلات والعشرات من المركبات الخصوصية من مناطق النقب، والمثلث، والجليل، والمدن الساحلية، باتجاه المكاتب الحكومية في القدس للمشاركة في مظاهرة الغضب.

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة القطرية، اليوم عند الساعة 11:00 صباحًا، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، تحت شعار: "مظاهرة الغضب: لوقف الجريمة والمجازر في المجتمع العربي؛ دفاعًا عن بلداتنا في النقب".

وجاءت الدعوة في ختام الاجتماع الموسّع الذي عقدته لجنة المتابعة في مدينة رهط، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة ممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومنتدى السلطات المحلية في النقب، ولجنة التوجيه العليا، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وعدد من أعضاء الكنيست العرب، إلى جانب ناشطين من هيئات شعبية ومجتمعية.

