طلاب الجامعات ينتفضون: وقفات احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

نظّم عشرات الطلاب في جامعات البلاد، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية منددة باستفحال الجريمة في المجتمع العربي وتقاعس الشرطة، وذلك بدعوة من الحركات الطلابية، وعلى رأسها "جفرا - التجمع الطلابي".

من الوقفة الاحتجاجية في جامعة حيفا، اليوم (عرب 48)

نظّمت الحركات الطلابية في جامعات البلاد والمعاهد العليا، وعلى رأسها "جفرا - التجمع الطلابي"، اليوم الإثنين، سلسلة وقفات احتجاجية ضد تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتنديدًا بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها في مواجهتها.

وفي التفاصيل، شارك عشرات الطلبة في جامعة حيفا، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي، تنديدًا بتفاقم آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، واحتجاجًا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في مواجهتها.

وردّد المشاركون شعارات تتهم الشرطة بالتقصير، ورفعوا لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "أوقفوا حرب الجريمة"، "الحكومة والشرطة شركاء في الجريمة"، و"خلي الشعب يهبّ يثور على المجرم والمأجور"، إلى جانب صور ضحايا جرائم القتل.

تصوير: مصطفى زعبي (عرب 48)

وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع وقفات طلابية إضافية ضد العنف والجريمة في كل من الجامعة العبرية في القدس، وجامعة تل أبيب، وجامعة بئر السبع، ومعهد التخنيون.

وشهدت معدلات الجريمة خلال الأشهر والأيام الماضية ارتفاعًا غير مسبوق، إذ قُتل منذ مطلع العام الحالي 14 عربيًا، بينهم قاصران، و5 في جرائم مزدوجة وثلاثية. بينما سُجّلت في العام الماضي 252 ضحية في المجتمع العربي، في حصيلة هي الأعلى على الإطلاق.

ودعت الحركات الطلابية في جامعات البلاد والمعاهد العليا، وفي مقدمتها "جفرا - التجمع الطلابي"، جمهور الطلاب والمحاضرين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المناهضة للعنف والجريمة.

وقالت في بيانها إن "إطلاق يد عصابات الإجرام في مجتمعنا هو سياسة موجّهة من قبل أذرع الدولة الأمنية، وبتواطؤ ومشاركة الشرطة التي تقتل شبابنا دون رادع، وتحرّض على جماهيرنا العربية بإيعاز من وزيرها الفاشي بن غفير وزمرته العنصرية".

وفي جامعة تل أبيب، نصبت الحركات الطلابية خيمة اعتصام على مدخل الجامعة، بدءًا من اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل، ويتخلل برنامج الخيمة محاضرات ونقاشات طلابية.

ودعت الحركات الطلابية جمهور الطلاب والمحاضرين إلى المشاركة الفاعلة، مؤكدة: "معًا نرفع صوتنا ضد ما يحدث في مجتمعنا، وضد سياسة الدولة تجاه جماهيرنا. علينا دور مهم كطلاب جامعيين في قيادة هذا النضال الشعبي، ومع إدراكنا أن المعركة طويلة، نؤكد إصرارنا على الاستمرار دون يأس حتى انتزاع حقوقنا".

