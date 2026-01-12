مصرع شاب من الطيبة وإصابة آخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب طولكرم

قال أحد أفراد طاقم الإسعاف: "عند وصولنا وجدنا السيارة مقلوبة، وخارجها شاب بلا حراك تم إعلان وفاته، بينما كان شاب آخر عالقا داخلها بحالة خطيرة، فعملنا على تخليصه ونقله للمستشفى".

لقي الشاب محمود عبد القادر (30 عاما) من مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي مصرعه، وأصيب شاب آخر بجراح خطيرة، في حادث طرق مروع وقع بعد منتصف ليل الأحد–الاثنين على شارع 557 قرب بلدة شوفة في قضاء طولكرم بالضفة الغربية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث طرق ذاتي على الشارع المذكور، فهرعت إلى المكان حيث تبين أن سيارة انقلبت على سقفها.

محمود عبد القادر (مواقع التواصل)

وجرى إقرار وفاة شاب في الثلاثين من عمره في موقع الحادث، فيما قدمت الإسعافات الأولية لشاب آخر في العشرين من عمره كان محاصرا داخل المركبة، وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات خطيرة، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف: "عند وصولنا وجدنا السيارة مقلوبة، وخارجها شاب بلا حراك تم إعلان وفاته، بينما كان شاب آخر عالقا داخلها بحالة خطيرة، فعملنا على تخليصه ونقله للمستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث الطرق الذاتي.