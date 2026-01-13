أبو غوش: إنقاذ رجل وامرأة حاصرتهما السيول داخل مركبة

أنقذت طواقم الإطفاء والإنقاذ، اليوم، رجلًا وامرأة بعدما علِقا داخل مركبتهما التي غمرتها السيول في بلدة أبو غوش، في حادث كاد أن ينتهي بكارثة.

أنقذت طواقم الإطفاء والإنقاذ، صباح اليوم الثلاثاء، رجلًا وامرأة بعد أن حاصرت السيول سيارتهما في بلدة أبو غوش بالقرب من القدس، إثر فيضانات وسيول في المنطقة.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "مركز الطوارئ 102 تلقى بلاغًا من سائق السيارة المحاصَرة، أكد خلاله أن المياه ارتفعت حتى مستوى نوافذ المركبة، ما حال دون خروجهما أو فتح الأبواب. وعلى الفور، وصلت طواقم الإنقاذ إلى المكان وشرعت في تنفيذ عملية إنقاذ معقّدة وسط ظروف ميدانية صعبة".

وأضافت أنه "تمكّن رجال الإطفاء من تخليص الرجل والمرأة سالمين من داخل السيارة، إلا أنّ المرأة فقدت وعيها فور إخراجها، فبادر مسعف من طواقم الإطفاء إلى تقديم إسعافات أولية منقذة للحياة في الموقع، قبل أن يتم نقلها بواسطة طواقم 'نجمة داود الحمراء' إلى المستشفى لاستكمال العلاج".