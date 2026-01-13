إضراب مفتوح في مدرسة صلاح الدين الجماهيرية برهط

رهط: استمرار الإضراب المفتوح في مدرسة صلاح الدين لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تردي أوضاع المبنى. لجنة أولياء الأمور تؤكد: "لن نعيد أبناءنا حتى تنفيذ مطالب الأمان والصحة بشكل فوري".

تواصل لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة صلاح الدين بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إضرابها المفتوح الذي باشرته أمس الإثنين، احتجاجًا على تردي أوضاع المبنى المدرسي وتهالك الجدران والأسقف.

وجاء في بيان اللجنة: "لقد نفد صبرنا. لن نرسل أبناءنا إلى مدرسة تشكّل خطرًا على حياتهم. بلدية رهط ووزارة التربية والتعليم تتحملان المسؤولية الكاملة عن ضياع الأيام الدراسية، بسبب تجاهل التقارير المهنية التي حذّرت من الوضع الخطير".

وأكدت اللجنة أن "العودة إلى الدراسة مشروطة بتنفيذ فعلي وفوري لكافة مطالب الأمان والسلامة"، مشددة على أنها لن تقبل هذه المرة بأي وعود شفهية.

وذُكر في بيان رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في رهط، خالد الطلالقة، الذي أصدره يوم السبت الماضي، "لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها السكوت عن الوضع الكارثي الذي يعيشه أبناؤنا في مدرسة صلاح الدين. ما زالت الأعمال الإصلاحية الأساسية غير منفذة، رغم وجود تقارير رسمية تؤكد خطورة الأوضاع على سلامة وصحة الطلبة والطاقم التعليمي، إلى جانب الاكتظاظ الشديد والنقص الحاد في الصفوف. هذا الواقع يُشكّل خطرًا مباشرًا على مستقبل أبنائنا وحقهم في تعليم آمن وكريم".

وأضاف أنه "للأسف، تواصل الجهات المسؤولة في بلدية رهط إثبات عجزها الإداري وضعفها في تقديم الخدمات. وقد سئمنا من البيانات المصورة والفيديوهات التي تصدر عن بعض الجهات الساعية للشهرة الإعلامية، دون أن تعيش الواقع أو تعالج الخلل الفعلي. أبناؤنا ليسوا مادة للتسويق الإعلامي، وسلامتهم ليست لعبة للتظاهر بالعمل دون نتائج حقيقية".

وأكد البيان أنه "إذا لم تُلبَّ جميع المطالب بشكل فوري، فإن لجنة أولياء الأمور ستتخذ خطوات تصعيدية، تشمل تعطيل الدراسة في الأيام المقبلة من الفصل الدراسي الثاني، وذلك كصرخة مسؤولية أخيرة لحماية أبنائنا وحقوقهم".

وختمت اللجنة بيانها بأنه "نحمّل بلدية رهط، بجميع أقسامها، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر صحي أو أمني أو تعليمي قد يلحق بالطلبة نتيجة استمرار الإهمال. وندعو الجهات الرسمية إلى التحرّك العاجل لمعالجة جميع المخاطر، وتقديم مصادقات واضحة بشأن السلامة والصحة".

وتوجه "عرب 48" إلى بلدية رهط للحصول على تعقيبها، وسننشره فور وصوله.