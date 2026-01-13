الرملة: اتهام شاب وقاصر بقتل عبد الرحمن العُبرة في أول جريمة بعام 2026

جرى، اليوم، تقديم لائحة اتهام ضد شاب بتهمة طعن عبد الرحمن العُبرة حتى الموت، في أول جريمة قتل سُجّلت في المجتمع العربي بمطلع عام 2026.

قدّمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد شاب وقاصر من الرملة، نسبت إليهما ارتكاب جريمة قتل الشاب عبد الرحمن العُبرة طعنًا بالسكين، مطلع الشهر الجاري.

ومددت الشرطة اعتقال الشاب والقاصر من حين لآخر "وفقًا لاحتياجات التحقيق، ومع انتهائه جمعت أدلة متينة".

وبحسب لائحة الاتهام، جاءت الجريمة إثر "نزاع بين جيران حول موقف سيارات وإلقاء نفايات" تطوّر إلى اعتداء انتهى بمقتل الضحية متأثرًا بجروحه.

وكانت هذه أول جريمة قتل سُجّلت في المجتمع العربي بعام 2026، بعد عام دموي سجّل رقماً قياسياً بلغ 252 جريمة قتل، بينها 15 في مدينة الرملة، التي احتلت المرتبة الثالثة بعد الناصرة واللد من حيث عدد الجرائم.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية "مبادرات إبراهيم" بأن حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام بلغت 14 قتيلاً، ما يعكس استمرار تفشي الظاهرة في ظل غياب حلول جذرية ورادعة.