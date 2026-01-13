الشرطة تعتقل 6 مشتبهين بقتل الفتى عزمي غريب في الناصرة

اعتقلت الشرطة 6 مشتبهين من الشمال والمركز بشبهة الضلوع في جريمة قتل فتىعزمي غريب في الناصرة، وذلك بعد يومين على وقوع الجريمة.

أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 6 مشتبهين من الرينة، الطيبة، جسر الزرقاء والناصرة، بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل الفتى عزمي غريب (16 عاما) وقعت مساء يوم السبت الماضي في مدينة الناصرة.

وجرت التوقيفات بمشاركة وحدة "لاهف 433" وقوات خاصة في منطقتي المركز ووادي عارة.

وشهدت الناصرة،مساء يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2026، جريمة مروّعة راح ضحيتها الفتى عزمي غريب، إثر تعرّضه لإطلاق نار أمام منزله في حي بلال، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت طواقم الإسعاف بلاغًا حول إصابة فتى في المكان، فهرعت إلى الموقع وقدّمت له الإسعافات الأولية ومحاولات الإنعاش، لكن حالته كانت حرجة للغاية، وأُعلن لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجروحه.