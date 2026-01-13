دالية الكرمل: اتهام شاب بابتزاز طبيب بملايين الشواقل وتهديده بإطلاق النار

قُدّمت لائحة اتهام ضد شاب من دالية الكرمل نسبت إليه ابتزاز وتهديد طبيب، وإطلاق النار على منزله بعد رفضه دفع ملايين الشواكل.

أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن فك لغز قضية ابتزاز وتهديد خطيرة استهدفت طبيبًا في دالية الكرمل، وشملت مطالبة بملايين الشواكل وإطلاق نار على منزله ومركبته، بعد رفضه دفع المبلغ.

وجاء في البيان أن وحدة "يلاب" كرمل، بالتعاون مع الوحدة المركزية، نجحت في اعتقال مشتبه (20 عامًا) من سكان دالية الكرمل، عقب تحقيق سري امتد منذ كانون الأول/ ديسمبر 2025. وتم لاحقًا تقديم لائحة اتهام ضده وطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وأكدت الشرطة أن "هذه الجرائم تُعد تهديدًا لأمن المواطنين والاقتصاد"، متوعدة بـ"مواصلة العمل ضدها بكل الوسائل".