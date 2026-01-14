مقتل شاب من يافا بجريمة إطلاق نار بالقدس

سجلت منذ بداية العام الجاري 15 جريمة قتل، في حصيلة لا تشمل ضحيتي جريمتي الشرطة الشاب شام شامي من إبطن والشاب محمد حسين ترابين من ترابين الصانع، والشاب شريف حديد من دالية الكرمل الذي قتل برصاص جندي على شارع 6.

قتل الشاب محمد أبو دكة، البالغ من العمر 28 عاما من مدينة يافا، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لإطلاق نار في مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس.

وأفاد متحدث باسم نجمة داود الحمراء أنه في تمام الساعة 6:30 من صباح اليوم، تلقى مركز الطوارئ 101 في منطقة القدس بلاغا عن إصابة رجل جراء حادثة عنف في حي بسغات زئيف شمال المدينة.

المرحوم محمد أبو دكة (مواقع التواصل)

وأوضح أن طواقم الإسعاف قدمت العلاج الطبي لمصاب يبلغ من العمر نحو 28 عاما، كان قد أصيب بطلق ناري، قبل نقله إلى مستشفى هداسا – جبل المشارف وهو في حالة خطيرة جدا، أعلن لاحقا عن وفاته.

من جهته، قال أحد المسعفين إنه كان قريبا من موقع الحادث، ووصل بسرعة ليعثر على المصاب ملقى في منتصف الطريق فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس.

وأضاف أنه باشر فورا بعمليات الإنعاش، بالتزامن مع وصول طواقم إضافية، حيث تم نقل المصاب إلى وحدة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء، ومن ثم إخلاؤه إلى المستشفى وهو في حالة حرجة مع مواصلة الإنعاش القلبي الرئوي، وأعلن عن وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وأفادت الشرطة في بيان لوسائل الإعلام بأنها تلقت بلاغا عن إصابة شخص، على ما يبدو جراء إطلاق نار، حيث هرعت القوات إلى المكان وباشرت بعمليات تمشيط وإجراءات تحقيق لتحديد هوية المشتبه بهم، في وقت كانت الطواقم الطبية تقدم العلاج للمصاب.

وأضافت الشرطة لاحقا أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة، وفقا لما أعلنته نجمة داود الحمراء، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادثة جنائية.

وأكدت أن محققي الشرطة يواصلون تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى هوية المشتبه به وكشف ملابسات الحادث.

مقتل 15 شخصا خلال أسبوعين

وتتواصل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة، حيث سجلت منذ بداية العام الجاري 15 جريمة قتل، في حصيلة لا تشمل ضحيتي جريمتي الشرطة الشاب شام شامي من إبطن والشاب محمد حسين ترابين من ترابين الصانع، والشاب شريف حديد من دالية الكرمل الذي قتل برصاص جندي على شارع 6.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

ويستدل من المعطيات أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل تقع في المجتمع العربي، دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع والحلول المؤسسية.