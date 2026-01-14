إغلاق إداري لثلاثة محال تجارية في اللقية

أغلقت الشرطة الإسرائيلية إداريًا ثلاثة محال تجارية في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي: مخبز، بقالة، ومحل أدوات منزلية، لمدة 14 يومًا، وذلك على خلفية نزاع على خلفية جنائية.
وذكرت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن "القرار جاء بعد تقدير أمني يفيد بأن استمرار عمل هذه المحال قد يشكّل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين".
وهددت الشرطة في بيانها بأنها "ستواصل العمل بحزم لمكافحة جرائم العنف وإطلاق النار حفاظًا على أمن وسلامة الجمهور".
