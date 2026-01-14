تصريح ادعاء بحق شاب من أبو سنان في جريمة قتل الفتى نبيل صفية من كفر ياسيف

أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب (23 عامًا) من أبو سنان، بشبهة تورّطه في جريمة قتل فتى بإطلاق نار على مركبة في كفرياسيف بتاريخ 26.11.2025، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضده.

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، عن إحراز تقدّم في التحقيق بجريمة قتل الفتى نبيل صفية (15 عاما) في بلدة كفر ياسيف، والتي وقعت بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وذلك عقب إطلاق نار استهدف مركبة في ساعات المساء، وأدى إلى مقتل الضحية متأثرًا بجراحه.

ووفق بيان الشرطة، فإن التحقيقات كشفت أن المشتبه بإطلاق النار وصل إلى المكان على دراجة نارية برفقة شخص آخر، وأطلق النار تجاه السيارة، إذ يُشتبه بأن المستهدف كان أحد أفراد عائلة الضحية، الذي كان برفقته في المركبة.

وأضاف البيان: "الشاب الضحية التقى صدفة بأحد أقاربه وصعد إلى المركبة، وعندها وصل المشتبه به وأطلق النار"، مشيرًا إلى أن جهود التحقيق أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به (23 عامًا) من بلدة أبو سنان، حيث داهمت الشرطة منزله واعتقلته، وتم تمديد اعتقاله من حين لآخر.

وتم تقديم تصريح مدع عام ضد المشتبه، على أن تُقدَّم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام القريبة، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.