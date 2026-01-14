"شاهد ملك" ضد المتورطين في "متاهة المال" ببلدية الناصرة

أعلنت الشرطة عن توقيع اتفاق مع "شاهد ملك" في قضية "متاهة المال"، والتي تشمل 17 موقوفًا أبرزهم علي سلام وسمير بكري، وسط تأكيدات بمواصلة التحقيقات وتوسيع دائرة التوقيفات.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في إطار التحقيقات الجارية في قضية الفساد الكبرى المعروفة إعلاميًا بـ"متاهة المال"، في بلدية الناصرة، وذلك بعد توقيع اتفاق تعاون مع "شاهد ملك" سيدلي بشهادته ضد المتورطين في القضية.

وقالت الشرطة إن الوحدة المركزية (يمار) في لواء الشمال نجحت بتجنيد الشاهد الذي كان ضالعًا في القضية، حيث وقع اتفاقًا مع النيابة العامة ليكون "شاهد ملك"، في خطوة تعتبر محورية لكشف تفاصيل أوسع وإدانة المتورطين من شخصيات مركزية.

وأضافت الشرطة "تشمل القضية حتى الآن توقيف 17 مشتبهًا، من بينهم رئيس المنظمة الإجرامية سمير بكري، ورئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، بالإضافة إلى ثلاثة من نوابه ومساعدين له، وعدد من الموظفين الكبار في البلدية، والذين يُشتبه بتورطهم في جرائم فساد مالي وإداري على نطاق واسع".

من جانبه، صرّح قائد لواء الشمال في الشرطة بأن "أيام المجرمين معدودة"، مشددًا على أن الشرطة ما زالت تملك "أوراقًا أخرى" ستكشف عنها في الوقت المناسب، في إشارة إلى مزيد من التوقيفات المحتملة.

وأكد المفتش العام للشرطة على أن "الحرب ضد الجريمة في المجتمع العربي مستمرة بلا هوادة"، مضيفًا أن "هذه القضية تُعدّ مثالًا على التزام الشرطة بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مناصبهم".

جدير بالذكر أن الشرطة أصدرت أمرًا يحظر نشر أيّة معلومات من شأنها كشف هوية "شاهد ملك" في هذه القضية، أو أيّ تفاصيل عنه، أو عن عائلته، أو عن عائلة زوجته.