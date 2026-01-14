"الشرطيّ وجّه المسدّس لرأسي": 3 مصابين عرب في يافا باعتداء عنصريّ من قِبل مشجّعي فريق كرة قدم

تعرّض الشاب محمد أبو رمضان من مدينة يافا، الأربعاء، لاعتداء عنصري من قبل مجموعة من مشجعي فريق "مكابي تل أبيب، برفقة ابنه القاصر وشقيقيه، وذلك وسط هتافات "الموت للعرب"، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية التي لم تمنع الاعتداء، بحسب ضحية الاعتداء.

أُصيب 3 من أهالي يافا بجراح، مساء الأربعاء، إثر اعتداء عنصريّ استهدفهم، من قِبل العديد من مشجّعي فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم، وذلك ضمن الاعتداءات العنصرية المتواصلة، التي يتعرّض لها أهالي المدينة العرب، والتي ازدادت وتيرتها مؤخّرا.

وتعرّض الشاب محمد أبو رمضان من مدينة يافا، الأربعاء، لاعتداء عنصريّ من قبل مجموعة من مشجعي فريق "مكابي تل أبيب"، برفقة ابنه القاصر وشقيقيه، وذلك وسط هتافات "الموت للعرب"، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية التي لم تمنع الاعتداء، بحسب ضحية الاعتداء.

فيديو يوثّق جانبا من اعتداء عنصريّ نفّذه جماهير بعد مباراة لكرة القدم في مدينة #يافا، فيما هتف بعضهم بهتافات عنصرية بينها "الموت للعرب"؛ ما أسفر عن إصابة 3 من الأهالي العرب.



للتفاصيل: https://t.co/4ONBaVt5JS pic.twitter.com/0JPZfpsRpx — موقع عرب 48 (@arab48website) January 14, 2026

وأصيب الشبان بجراح مختلفة، ولا يزال 3 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى في أعقاب إصابتهم، نتيجة الاعتداء العنصري.

المركبة التي كان فيها أهال اعتُدي عليهم

ومنعت الشرطة الشبان العرب من الخروج من مركباتهم، فيما اعتدى مشجعو الفريق عليهم، وسط حماية الشرطة، وفقًا للشاب محمد أبو رمضان.

أحد الأهالي المُعتدى عليهم في المشفى

وقال الشاب أبو رمضان وهو من مدينة يافا في حديث لـ"عرب 48": "بعد المباراة التي كانت في ملعب ’بلومفيلد’ في يافا، خرج جمهور فريق مكابي تل أبيب، وهاجم العشرات ولربما المئات منهم، مصلحتنا وهي مغلسة سيارات".

مصاب من الأهالي المُعتدى عليهم في المشفى

وأضاف: "باشروا بالاعتداء علينا بالزجاج والحديد، وسط هتافات الموت للعرب".

"تعرضنا لمحاولة قتل حقيقيّة والشرطيّ لم يحرّك ساكنا"

وأضاف أن "الشرطي الذي كان في المكان، قام بوضع المسدس برأسي، ومنعني من قيادة المركبة، بادعاء عدم دهس الجمهور، فيما قام الجمهور العنصري بالاعتداء علينا، فيما لم يحرّك الشرطي ساكنًا".

حشد كبير في موقع الاعتداء

وتابع: "أُصبنا بجروح متفاوتة نتيجة الاعتداء، ولا يزال ابني في المستشفى، بالإضافة إلى شقيقي".

وأشار أبو رمضان إلى عدم محاولة الشرطي منع الجمهور من الاعتداء، وقال إن "الشرطي ظلّ متفرجًا، ومنعنا من الهروب من الضرب الذي كان من قبل العشرات من المشجعين".

شاب أُصيب خلال الاعتداء العنصريّ

وأضاف أن "هذه الحادثة خطيرة، وتعرضنا لمحاولة قتل حقيقية من قبل هولاء المشجعين المتطرفين".

وفي ما يتعلّق بتقديم شكوى للشرطة، قال رمضان: "أتواجد في الوقت الحالي في محطة الشرطة لتقديم شكوى ضد هؤلاء المتطرفين، وضد ممارساتهم فيما لا يزال ابني وأشقائي في المستشفى يتلقون العلاج"، مكرّرا القول إن "ما تعرّضنا له، محاولة قتل حقيقية".

شاب أُصيب بجرح في الوجه في الاعتداء

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، شارك أهال ونشطاء في يافا، في وقفة احتجاجية غاضبة، بعد إطلاق سراح مستوطنين نفّذوا اعتداء عنصريا على عائلة عربيّة من المدينة.

وأطلقت محكمة الصلح في تل أبيب، سراح المشتبهين الثلاثة بالاعتداء العنصري على حنان خيمل أبو شحادة من مدينة يافا، وذلك بعد جلسة لبحث مستجدات القضية.

وجاء قرار إطلاق سراح المشتبهين بشروط مقيّدة، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بمحاسبة المسؤولين، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

وأثارت القضية موجة من الغضب في يافا، إذ أعرب أهال وناشطون عن قلقهم من تداعيات تسريح المشتبهين، مشدّدين على أهمية حماية الضحايا، وتعزيز ردع منفّذي الاعتداءات.