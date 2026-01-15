أم الفحم: مصرع الفتى يامن جبارين وإصابة آخر بجروح خطيرة

أسفر حادث طرق وقع الليلة الماضية بين شاحنة ومركبة خصوصية على شارع 65 بالقرب من مفرق "مي عامي" في منطقة وادي عارة عن مصرع الفتى يامن جبارين (15 عامًا) من أم الفحم وإصابة فتى آخر بجروح خطيرة.

لقي الفتى يامن رامي حمدان شايب جبارين (15 عامًا) من مدينة أم الفحم مصرعه، وأُصيب فتى آخر (17 عامًا) بجروح خطيرة، كما أُصيب سائق شاحنة بجروح طفيفة، في حادث طرق وقع الليلة الماضية، بين شاحنة ومركبة خصوصية على شارع 65 بالقرب من مفرق "مي عامي" في منطقة وادي عارة.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان أقرت وفاة الفتى جبارين في المكان، وقدمت العلاج الطبي لمصابين آخرين هما: فتى يبلغ من العمر 17 عامًا وصفت حالته بأنها خطيرة، وسائق الشاحنة الذي أُصيب بجروح طفيفة. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المركز الطبي "هعيمك" في مدينة العفولة.

وصرح المسعفون حاييم ألغرابلي ووائل خطيب ويوسف فريدمان، أن "السيارة الخصوصية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الحادث، وكان داخلها فتى عالق وهو فاقد للوعي. ورغم الفحوصات الطبية التي أُجريت له خلال عمليات الإنقاذ المعقدة، تبيّن أن إصاباته بالغة، ما اضطر الطواقم إلى إقرار وفاته في المكان".

وأضاف المسعفون أنه "في الوقت نفسه، قدمنا علاجًا منقذًا للحياة للفتى الآخر المصاب بجروح خطيرة، قبل نقله إلى المستشفى وحالته غير مستقرة، فيما تلقى سائق الشاحنة العلاج ونُقل وهو بحالة طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.