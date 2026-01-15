مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعنة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس، عن مقتل وفاء محمود بدران - حصارمة (35 عامًا).

من مكان الجريمة في البعنة، صباح اليوم (عرب 48)

قُتلت وفاء محمود بدران - حصارمة (35 عامًا) في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعنة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

ضحية الجريمة وفاء بدران - حصارمة

ووفقا لمصادر محلية فإن الضحية تعرضت لإصابة حرجة في منطقة الرأس إثر إطلاق عيارات نارية عليها من قبل جناة مجهولين حين كانت تقود سيارتها الخصوصية وبرفقتها طفليها.

وكانت الضحية تعمل مستشارة لصفوف التربية الخاصة في مدرسة الأمل بمدينة عكا.

ومما يذكر أن زوج الضحية وهو محمود حسين حصارمة (إشتيوي) كان قد قُتل في جريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو 4 أعوام في مدينة نهريا.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة إطلاق النار التي استهدفت مركبتها في القرية، وأسفرت عن إصابتها بجروح خطيرة جدًا نُقلت على إثرها إلى المستشفى. واضطر الأطباء لإقرار وفاتها متأثرة بإصابتها الحرجة.

ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت أعمال التمشيط وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية والتحقيق مستمر.

وسادت حالة من الحزن والأسى إثر انتشار نبأ مقتل ضحية الجريمة وفاء بدران - حصارمة في القرية.

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

— موقع عرب 48 (@arab48website) January 15, 2026

وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 17 قتيلا من 14 مدينة وقرية. ومن بين ضحايا واحد برصاص الشرطة، وامرأة، وفتيين دون عمر 18 عاما.