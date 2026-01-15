إصابة خطيرة لسائق مركبة في حادث طرق جنوبي البلاد

السائق (نحو 45 عامًا) نُقل بواسطة مروحية لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، حيث وُصفت حالته في هذه المرحلة بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب سائق مركبة في حادث طرق وقع على شارع 232، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء الجنوب" أن طواقم اتحاد الإنقاذ قدّمت الإسعافات الأولية لسائق سيارة في موقع الحادث الطرق الخطير الذي وقع على شارع 232 بالقرب من كيبوتس "ماغن".

وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان أن الحديث عن حادث بمشاركة شاحنة ومركبة.

وبعد تخليص سائق المركبة من قبل طواقم الطوارئ قُدّمت له العلاجات الأولية في موقع الحادث.

يذكر أن السائق (نحو 45 عامًا) نُقل بواسطة مروحية لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، حيث وُصفت حالته في هذه المرحلة بأنها خطيرة.

ضحية الحادث علاء أبو لبن

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، لقي الشاب علاء أبو لبن (24 عامًا) من مدينة اللد، مصرعه مساء أمس الأربعاء، على شارع 465 ، إثر تعرّضه للدهس من قبل مركبة عابرة، بعدما توقّف على جانب الطريق، على ما يبدو، بسبب عطل فني في سيارته.

وأفادت الطواقم الطبية بأن البلاغ ورد في ساعات المساء إلى مركز الطوارئ حول إصابة رجل غي حادث دهس على شارع 465، بين مفترق "غفعات كواح" ومعبر رنتيس (غرب رام الله)، بعد أن توقّف على جانب الشارع إثر خلل تقني بالسيارة.

واضطرت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان إلى إقرار وفاة الشاب أبو لبن في المكان.