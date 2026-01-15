احتجاجًا على سياسات "سلطة توطين البدو": السلطات المحلية في النقب تقاطع جلسة مع شيكلي

القرار "يأتي بإجماع رؤساء السلطات المحلية البدوية في (النقب)، رفضًا لخطوات أحادية الجانب، تمسّ بصلاحيات السلطات المحلية، وحقوق سكانها".

قرّرت بلدية رهط ومنتدى السلطات المحلية في النقب، مقاطعة جلسة بعد أيام، مع الوزير المكلف بشؤون البدو، عميحاي شيكلي، وذلك احتجاجًا على سياسات "سلطة توطين البدو".

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس منتدى السلطات المحلية في النقب ورئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، الخميس، مشيرا إلى أنه "قرّر مقاطعة جلسة العمل التي كان من المقرر عقدها مع الوزير المكلف بشؤون البدو، الوزير عميحاي شيكلي، يوم الإثنين، الموافق 19.01.2026، وذلك احتجاجًا على سياسات سلطة توطين البدو".

وذكر البيان أن القرار "يأتي بإجماع رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب (في النقب)، رفضًا لخطوات أحادية الجانب، تمسّ بصلاحيات السلطات المحلية، وحقوق سكانها".

وقال القريناوي بحسب البيان، إن "سلطة توطين البدو، تقوم بتوقيع اتفاقيات إسكان مع مواطنين من خارج حدود السلطات المحلية، ومن ثم إسكانهم داخل البلدات البدوية في الجنوب، من دون تنسيق أو موافقة السلطات المحلية المنتخبة".

وأضاف أن "السلطة ترفض إلغاء هذه الاتفاقيات، الأمر الذي ترفضه السلطات المحلية، بشكل قاطع".

وشدّد على أن "الأولوية في السكن، هي لأبناء البلدات القائمة، وأن أي حلّ سكنيّ أو تخطيطيّ، يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية، واحترام صلاحياتها القانونية".

وذكر منتدى رؤساء السلطات المحلية في النقب، أن "باب الحوار سيبقى مفتوحًا، شريطة وقف هذه السياسات الأحادية، واعتماد الشراكة الحقيقية في كل ما يتعلق بمستقبل البلدات، وسكانها".