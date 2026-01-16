إصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة عنف بحيفا

أسفرت جريمة عنف وقعت في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شاب (18 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة عنف وقعت في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنه "في تمام الساعة 2:02، ورد بلاغ إلى رقم 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة الكرمل عن إصابة شاب في شارع 93 بحيفا. وقدّم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للشاب البالغ من العمر 18 عامًا، ونقلوه إلى مستشفى رمبام وهو في حالة خطيرة، فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات نافذة".

وقال طاقم الإسعاف "كان الشاب فاقداً للوعي ويعاني من إصابات نافذة شديدة في جسده. قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة ونقلناه إلى المستشفى في حالة غير مستقرة."

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.