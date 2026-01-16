اتّهام سيّدة عربيّة تسكن في حيفا بـ"التواصل مع عميل أجنبي"

المحامي الموكّل بالدفاع عن المُتّهمة: "النيابة تنسب لدندن، التواصل مع عميل أجنبي، وتقديم خدمات عن طريق الترجمة، وتدقيق النصوص، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات عبر تطبيق ’تلغرام’، وتفعيلها".

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضدّ السيدة رانيا دندن، وهي من سكّان حيفا، إلى المحكمة المركزية في المدينة، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، ومحاولتها تقديم خدمات أو توفير معدّات لمنظمات تصنّفها إسرائيل "إرهابية".

ووفقًا للائحة الاتهام، كان التواصل عن طريق مجموعات عبر تطبيق "تلغرام"، والتواصل مع عميل أجنبي، فيما تتمثّل الخدمات بنشر منشورات وترجمتها وتدقيقها، وتصوير "رموز رقمية" تتعلق بجهات حكومية وصحية، في محاولة لاختراقها.

واعتُقلت السيدة دندن قبل نحو شهر، فيما خضعت لتحقيقات متواصلة من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية، وقدمت ضدها لائحة الاتهام، اليوم الجمعة.

وتبلغ دندن من العمر 51 عامًا، وهي أم لـ5 أبناء، وتسكن في مدينة حيفا منذ عدة سنوات، وهي في الأصل من عكّا.

وقال المحامي، ماهر تلحمي، الموكَّل بالدفاع عن السيدة رانيا دندن لـ"عرب 48"، إن "السيدة دندن اعتُقلت قبل نحو شهر، وخاضت تحقيقات في معتقل ’كيشون’".

وأضاف أن "النيابة تنسب لدندن، التواصل مع عميل أجنبي، وتقديم خدمات عن طريق الترجمة، وتدقيق النصوص، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات عبر تطبيق ’تلغرام’، وتفعيلها".

وعن ظروف اعتقالها، قال إن "ظروف اعتقالها صعبة، وتعاني من شُحّ في الطعام، وسوء معاملة إلى جانب البرودة المرتفعة داخل السجن، ولكن معنوياتها قوية".