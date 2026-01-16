3 إصابات خطيرة في جرائم منفصلة بأم الفحم والناصرة وكابول

ارتكبت مساء الجمعة عدة جرائم في أم الفحم والناصرة وكابول، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة بينهم فتى (16 عاما).

وفي أم الفحم، أصيب شاب (40 عاما) بجروح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بشارع الزهراء بحي المحاميد في المدينة.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابة خطيرة اخترقت جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وفي بلدة كابول، أصيب فتى، يبلغ 16 عاما من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن؛ مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابة نافذة في جسده وصفت بالخطيرة.

ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي الناصرة، أصيب رجل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي الرام بالمدينة.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لتلقي العلاج.

وقال المضمدون عمر أبو راس وجمال سليماني ومحمد جرار، إنه "وصلنا إلى المكان بسرعة ورأينا الرجل ومن حوله تجمهر، إذ كان بوعيه الكامل وعانى من إصابات اخترقت جسده، وقد بدأنا بتقديم العلاجات الأولية له التي تضمنت وقف النزيف، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في أي منها.