مصابان بحالة خطيرة إثر انقلاب شاحنة في مرج ابن عامر

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب شاحنة إلى قناة على شارع 75 بالقرب من "مغدال هعيمك" في مرج ابن عامر.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء الشمال" بأن "طواقم اتحاد الإنقاذ قدّمت إسعافات أولية لمصابين اثنين بحالة خطيرة، جراء انقلاب شاحنة إلى قناة (قرابة الساعة 03:30 فجرًا) على شارع 75 بالقرب من مغدال هعيمك".

وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان: "يدور الحديث عن حادث ذاتي حيث انقلبت شاحنة إلى قناة. قدّمنا إسعافات أولية لمصابين (25 و35 عامًا) كانا فاقدي الوعي، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وحالتهما وُصفت بالخطيرة".

وأعلنت الشرطة عن فتح ملف للتحقيق في ملابسات الحادث.