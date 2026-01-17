النقب: التوصل لاتفاق ينهي إضراب المدارس بالقرى التابعة لمجلس واحة الصحراء

قررت لجان أولياء أمور الطلاب إنهاء الإضراب، كما تقرر أن تكون اللجان نفسها منتدى تربويا لمتابعة أوضاع التعليم وضمان تحسينها في القرى مسلوبة الاعتراف.

عقد مساء السبت، اجتماع في قرية وادي النعم بمنطقة النقب، بين لجنة أولياء أمور الطلاب مع رئيس مجلس واحة الصحراء، سلامة أبو عديسان، وبمشاركة مدير عام المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف سليمان الهواشلة، تقرر خلاله إلغاء الإضراب في مدارس القرى التابعة لمجلس واحة الصحراء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأطلع رئيس مجلس واحة الصحراء، الحضور خلال الاجتماع على التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم، تلتزم بموجبه الأخيرة بتحويل الميزانية المطلوبة لدعم المؤسسات التعليمية في القرى مسلوبة الاعتراف.

كما أكد أن أعمال ترميم المدارس ستنطلق اعتبارا من يوم الأحد، وذلك بمشاركة ومتابعة مباشرة من لجان أولياء أمور الطلاب.

وفي أعقاب ذلك، قررت لجان أولياء أمور الطلاب إنهاء الإضراب، كما تقرر أن تكون اللجان نفسها منتدى تربويا لمتابعة أوضاع التعليم وضمان تحسينها في القرى مسلوبة الاعتراف؛ بحسب ما جاء في بيان للجان أولياء أمور الطلاب في القرى التابعة لمجلس واحة الصحراء.