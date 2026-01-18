اتهام شاب بقتل ابن عمّه طعنًا في شقيب السلام

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام وطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات بحق شاب من شقيب السلام، مواليد 2006، بشبهة قتل ابن عمّه أيوب أبو مصلح طعنًا، على خلفية خلاف عائلي تطوّر إلى شجار عنيف.

قدّمت النيابة العامة، يوم الجمعة الماضي، لائحة اتهام وطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحق شاب من سكان بلدة شقيب السلام، مواليد عام 2006، بشبهة قتل ابن عمّه، المرحوم أيوب أبو مصلح، في جريمة طعن وقعت قبيل منتصف الليل.

ووفق بيان الشرطة، فإن "البلاغ حول حادثة الطعن ورد إلى مركز الطوارئ 100 بتاريخ 7.12.25، حيث أُصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح متفاوتة الخطورة. ووصلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المكان، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي سوروكا، حيث أُقر لاحقًا عن وفاته".

وأضاف البيان أنه "عقب تلقي البلاغ، شُكّل طاقم تحقيق خاص في مركز شرطة شقيب السلام ضمن مديرية روتِم، وبالتعاون مع وحدة “اليمار - الجنوب”، وبتوجيه من قائد لواء الجنوب، اللواء حاييم بوبليل. وباشر الطاقم تحقيقًا مكثفًا شمل جمع الإفادات والأدلة من مسرح الجريمة، أسفر خلاله عن توقيف المشتبه به، وهو ابن عمّ الضحية".

وبيّنت مجريات التحقيق أن "خلفية الجريمة تعود إلى خلاف لفظي حول نظافة بيت الشعر العائلي (الشق)، تطوّر إلى شجار عنيف، أقدم خلاله المتهم على استخدام أداة حادة وطعن الضحية عدة مرات في أنحاء جسده، من بينها طعنة في الصدر تسببت بالإصابة القاتلة".

وفي ختام التحقيق، قُدِّمت لائحة اتهام بحق المتهم بتهمة القتل العمد، إلى جانب طلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية.