من مكان الهدم في البعنة، صباح اليوم (عرب 48)

أجبرت السلطات الإسرائيلية أبناء المرحوم عامر تيتي على هدم منزلهم في قرية البعنة، صباح اليوم الأحد، وذلك تفاديا لدفع غرامة قدرها نحو نصف مليون شيكل مقابل هدم السلطات للمنزل في حال عدم هدمه ذاتيا من قبل العائلة.

وقال أحد أفراد العائلة لـ"عرب 48" إن "المنزل شيد قبل نحو 15 عاما، وقد تلقينا في الأيام الأخيرة تجميدا للهدم، غير أن سلطة أراضي إسرائيل استأنفت على القرار، وفي أعقاب ذلك صدر قرار بإخلاء وهدم منزلنا".

وأضاف أن "قضية منزلنا كانت مجمدة على مدار سنوات، لكن سرعان ما بدأت السلطات بالتحرك ضدنا في السنوات الأخيرة، ولم تترك لنا مجالا للتفاوض قبل أن نقوم بهدم المنزل".

هدم ذاتي لمنزل ثان في البعنة

وأشار إلى أن "هنالك عدة حلول مقترحة من بينها إمكانية شراء الأرض التابعة لسلطة أراضي إسرائيل، لكن الأخيرة رفضت الخوض بها إن لم يتم هدم المنزل قبل ذلك.

وبحسب العائلة، فقد عقدت المحكمة جلسة إضافية من دون علمها، أصدرت خلالها قرارا بتنفيذ الهدم وإلغاء أمر التجميد الصادر سابقا. وعلى إثر ذلك، وصلت قوات من الشرطة إلى المنزل ظهر يوم الخميس، وأبلغتها بقرار تنفيذ الهدم بشكل فوري، قبل الشروع به من قبل السلطات.

وأشارت العائلة إلى أن السلطات تعمدت إبلاغها بالقرار في نهاية الأسبوع، من دون إتاحة المجال أمامها لتقديم استئناف، الأمر الذي اضطرها إلى هدم المنزل ذاتيا، تفاديا للغرامات المالية الباهظة.

واضطر أبناء المرحوم عامر تيتي إلى هدم منزلهم الذين كانوا يسكنونه منذ نحو 15 عاما، إذ لاحقتهم السلطات وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" إلى أن قررت المحكمة إخلاءه وهدمه بادعاء البناء على أراضي تابعة للدولة، ورفض كافة الاستئنافات ومحاولات التسوية المقدمة.

وتسبب الهدم بتشريد 15 نفرا من أبناء الأسرة في العراء على الرغم من أحوال الطقس وهطول المطر والبرد القارس.

وفي يوم أمس السبت، أُجبر الشاب رامي محمد تيتي على هدم منزله ذاتيا، وذلك تفاديا للغرامات المالية الباهظة التي قد تترتب عليه في حال أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدمه.