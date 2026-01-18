تصريح مدعٍ عام ضد شاب وفتاة قاصر من يافا بشبهة الضلوع في جريمة قتل أمير الوحواح

قدّمت النيابة تصريح مدعٍ عام ضد شاب من يافا (21 عامًا) وفتاة قاصر (16 عامًا)، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب أمير الوحواح في موقف سيارات "غاني يهوشوع" بتل أبيب، بعد استدراجه عبر "خديعة عاطفية".

قدّمت النيابة العامة، اليوم الأحد، تصريح مدعٍ عام ضد شاب (21 عامًا) من مدينة يافا وفتاة قاصر (16 عامًا)، بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في موقف سيارات "غاني يهوشوع" في تل أبيب بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل الشاب أمير الوحواح من سكان مدينة اللد.

ووفقًا لمجريات التحقيق، تبيّن أن الجريمة نُفذت عبر ما وصفته الشرطة بـ"كمين خديعة عاطفية"، حيث "قامت الفتاة القاصر باستدراج الضحية للقاء رومانسي وهمي. وأثناء انتظار الضحية داخل سيارته في موقف السيارات، باغته المتهم المركزي، الذي وصل إلى المكان على دراجة كهربائية، وأطلق النار عليه من مسدس، ما أدى إلى مقتله في المكان".

وأضافت الشرطة أن "المتهم المركزي جرى توقيفه لاحقًا في مدينة اللد، حيث ضُبط بحوزته مسدس، وذلك في إطار قضية أخرى".

وأشارت التحقيقات إلى أن "الدافع وراء الجريمة يعود إلى نزاع دموي بين منظمات إجرامية"، فيما من المتوقع أن تُقدَّم لائحة اتهام ضد المتهمين خلال الأيام المقبلة.