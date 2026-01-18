أبو شحادة: "في الوقت الذي يعمل فيه منصور عباس بكل ما أوتي من قوة من أجل إقامة تحالف مع اليمين، فإننا في التجمّع نعمل بكل ما نستطيع لإفشال مشروع اليمين وأجندته، ولإنجاح إعادة بناء القائمة المشتركة..."

وجّه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، في كلمة مصوّرة مساء الأحد، عدة رسائل حول النقاشات الأخيرة وموضوع القائمة المشتركة.

أشار أبو شحادة إلى أنّه "في الوقت الذي يعمل فيه منصور عباس بكل ما أوتي من قوة من أجل إقامة تحالف مع اليمين، فإننا في التجمّع نعمل بكل ما نستطيع لإفشال مشروع اليمين وأجندته، ولإنجاح إعادة بناء القائمة المشتركة، ولو بالحدّ الأدنى من التوافق السياسي الوطني".

سامي أبو شحادة: مستعدون لإقامة المشتركة اليوم قبل الغد وليتوقف منصور عباس عن إحباطها pic.twitter.com/pEcvxw30jc — موقع عرب 48 (@arab48website) January 18, 2026

وأوضح أنّه "بينما يدّعي منصور عباس أن إقامة قائمة مشتركة مع التجمّع أمر صعب، نراه في الواقع يفعل كل ما بوسعه لتخريب العلاقات بين الأحزاب العربية، خدمة لنهجه السياسي القائم على الاندماج والتحالف مع نفتالي بينت، وليبرمان وغانتس ومشروعهم اليميني الذي لا يختلف عن مشروع نتنياهو".

وأضاف أنّه "رغم الخلافات السياسية العميقة معه، ورغم التحريض الواضح والمستمر علينا، فإننا نختار تغليب المصلحة الوطنية العليا، لأن المرحلة تتطلّب وحدة الصف لا تعميق الانقسام".

وختم أبو شحادة بالقول: "نحن مستعدّون اليوم قبل الغد للتوقيع على إقامة القائمة المشتركة، بما يشمل الموحدة، فماذا يقول منصور عباس؟".