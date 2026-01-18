مصرع عامل إثر سقوطه من ارتفاع شاهق في ورشة بناء بأشدود

لقي عامل في الأربعينيات من عمره مصرعه، اليوم الأحد، بعد سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في ورشة بناء بمدينة أسدود (أشدود)، حيث فشلت محاولات إنعاشه متأثرًا بإصاباته البالغة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في موقع بناء بشارع "هرتسل" في مدينة أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ – لواء الجنوب"، بأن "طواقم الإسعاف التابعة للاتحاد وصلت إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، الذي سقط من ارتفاع يُقدّر بنحو 16 طابقًا أثناء عمله في الموقع".

وقال رئيس فرع أشدود في اتحاد الإنقاذ، إلى جانب طاقم المسعفين، إن "الطواقم أجرت للمصاب عمليات إنعاش مطوّلة داخل سيارة الإسعاف، إلا أن حالته وُصفت بالحرجة جدًا".

وأضاف اتحاد الإنقاذ، أنه "رغم محاولات الإنعاش المكثفة، اضطرت الطواقم إلى إقرار وفاة العامل متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرّض لها".

ولم تُعرف بعد ملابسات الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب السقوط.

يذكر أن عاملا في الأربعين من عمره لقي مصرعه، صباح اليوم، إثر إصابة خطيرة تعرّض لها أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش بمنطقة القدس، حيث أُعلنت وفاته في المكان.