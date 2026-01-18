مصرع عامل بحادث عمل في ورشة بناء بمنطقة القدس

لقي عامل في الأربعين من عمره مصرعه، صباح اليوم، إثر إصابة خطيرة تعرّض لها أثناء عمله في موقع بناء بمدينة بيت شيمش، حيث أُعلنت وفاته في المكان.

أفادت مصادر طبية بمصرع عامل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الجزء العلوي من جسده أثناء عمله في موقع بناء بمدينة بيت شيمش في منطقة القدس.

وقال طاقم الإسعاف إن "طواقم الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ووجدت العامل ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابة بالغة في الجزء العلوي من جسده".

وأضاف أنه "جرى إجراء الفحوص الطبية اللازمة في المكان، إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذه، واضطرت الطواقم إلى إقرار وفاته في الموقع".

ولم تُعرف بعد ملابسات الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسبابه.