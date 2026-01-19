القدس: إصابة رجل بجروح خطيرة إثر حادث ذاتي أثناء قيادته سكوتر كهربائي

أُصيب رجل (55 عامًا) بجروح خطيرة، فجر اليوم، جراء حادث ذاتي أثناء قيادته سكوترًا كهربائيًا في شارع بار إيلان بمدينة القدس، حيث جرى تقديم إسعافات أولية منقذة للحياة له قبل نقله إلى المستشفى.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أُصيب رجل يبلغ من العمر 55 عامًا بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، إثر حادث ذاتي أثناء قيادته سكوترًا كهربائيًا في شارع "بار إيلان" بمدينة القدس.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء القدس"، بأن "طواقم الإسعاف التابعة للاتحاد قدّمت إسعافات أولية منقذة للحياة للمصاب في مكان الحادث، شملت تضميد الجروح، تثبيت الإصابة ووقف النزيف، قبل نقله إلى المستشفى".

وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ أن "المصاب انزلق عن السكوتر الكهربائي، وفقًا لشهادات عابري سبيل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس، وُصفت حالته في هذه المرحلة بالخطيرة".

يذكر أن السكوتر الكهربائي هو وسيلة تنقل شخصية تعمل بالبطارية الكهربائية.