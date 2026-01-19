رهط: وفاة عزات أبو لطيّف متأثرًا بإصابته بعيارات نارية

أُعلن، اليوم، في مدينة رهط عن وفاة عزات أبو اللطيف، متأثرًا بإصابته بعيارات نارية أُصيب بها قبل نحو عام ونصف، في حادثة أعادت إلى الواجهة جريمة مقتل نجله قبل نحو عام بإطلاق نار.

أُعلن، صباح اليوم الإثنين، في مدينة رهط عن وفاة عزات رمضان أبو لطيّف، متأثرًا بإصابته بعيارات نارية كان قد أُصيب بها قبل نحو عام ونصف، حيث خضع منذ ذلك الحين لعلاج طبي مكثف إلى أن أُقرّت وفاته.

ويُذكر أن نجل المرحوم كان قد قُتل بالجريمة التي ارتكبت في حزيران/ يونيو 2024، إثر تعرضه لإطلاق نار، في حادثة هزّت المدينة آنذاك وأثارت حالة من الحزن والغضب في أوساط الأهالي.

الضحية عزات أبو لطيّف

وتسود حالة من الحزن في مدينة رهط عقب الإعلان عن الوفاة، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق.

وفي النقب، قُتلت امرأة في الأربعين من عمرها، بجريمة إطلاق نار بالقرب من قرية سعوة، الليلة الماضية.

ومما يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 19 قتيلا من 14 مدينة وقرية. ومن بين ضحايا واحد برصاص الشرطة، وامرأة، وفتيين دون عمر 18 عاما.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وارتُكبت الجرائم في المجتمع العربي، من دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام، التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع، والحلول المؤسسية.