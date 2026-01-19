للمرة الثالثة: تمديد اعتقال جندي وشقيقه بشبهة قتل شريف حديد من دالية الكرمل

قررت محكمة الصلح في الخضيرة تمديد اعتقال الجندي المشتبه بارتكاب جريمة قتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل، وشقيق المشتبه للمرة الثالثة، وذلك لغاية 22 كانون الثاني/ يناير الجاري.

مددت محكمة الصلح في الخضيرة ظهر اليوم، الإثنين، اعتقال الجندي المشتبه بقتل الشاب شريف حديد من بلدة دالية الكرمل، وشقيق المشتبه لمدة 4 أيام.

وقد وافقت المحكمة على طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما وهما من سكان شمالي البلاد، لغاية 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك لاستكمال التحقيق في الجريمة.

وتعود الجريمة إلى يوم 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، حينما قتل الشاب شريف حديد، في الثلاثينيات من عمره، بينما كان وشقيقه يستقلان مركبة على شارع 6 قرب محور طرق "عين توت".

وقام شقيق الضحية بنقله حينها إلى الطاقم الطبي عند مفرق "الياغور" قرب حيفا، ثم إلى المستشفى حيث أقرت وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأقر الجيش الإسرائيلي في حينه، بأن أحد جنوده الذي كان في إجازة، أطلق النار على الضحية، معلنا فتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة في ملابسات الجريمة.

ويضاف الضحية إلى جريمة قتل سجلت برصاص الشرطة الإسرائيلية في بلدة إبطن قرب حيفا وراح ضحيتها الشاب شام شامي، بالإضافة إلى جريمة أخرى ارتكبتها في ترابين الصانع وراح ضحيتها الشاب محمد حسين الترابين (35 عاما)، وقبلها قتل الجيش الإسرائيلي أيوب الطوخي (22 عاما) من النقب أيضا بزعم محاولة تهريب على الحدود المصرية، قبل أن تنفي التحقيقات لاحقا هذه المزاعم.

وبلغت حصيلة الضحايا برصاص الشرطة والجيش الإسرائيلي في المجتمع خلال العام الماضي 2025، 13 مواطنا عربيا بادعاء ضلوعهم في أحداث عنف أو حيازتهم وسائل قتالية، رغم عدم إثبات هذه الادعاءات في عدد من الجرائم.