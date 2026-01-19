مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد

أسفر حادث عمل وقع في منطقة تل أبيب وسط البلاد، عن مصرع شاب جراء إصابته من رافعة شوكية أثناء عمله في ورشة بناء.

لقي شاب، في الأربعينيات من عمره، مصرعه صباح الإثنين جراء تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء في "أور يهودا" بمنطقة تل أبيب وسط البلاد.

وفي التفاصيل، فإن العامل أصيب من قبل رافعة شوكية، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "العامل كان بجانب الرافعة الشوكية وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابة بالغة الخطورة، وقد قالوا لنا إنه تعرض لإصابة من الرافعة الشوكية أثناء عمله".

وأضافوا "بعد إجراء الفحوص الطبية له، اضطررنا لإقرار وفاته في المكان بسبب إصابة بجروح بالغة الخطورة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأخطرت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.