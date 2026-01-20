التحاما مع سخنين: إضراب شامل في عرابة ومجد الكروم الخميس وتظاهرات بعدة بلدات

أعلنت مدينة عرابة البطوف وبلدة مجد الكروم عن الإضراب العام والشامل بما يشمل المدارس يوم الخميس، فيما أعلنت عدة بلدات عن تنظيم تظاهرات احتجاجية يومي الأربعاء والجمعة رفضا للجريمة والتحاما مع سخنين.

أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف مساء الثلاثاء، عن الإضراب العام والشامل يوم الخميس، احتجاجا على "تفشي الجريمة والعنف الذي يفتك بمجتمعنا، ورفضا لسياسة هدم البيوت التي تستهدف أهلنا في عرابة، وتأكيدا على وحدة الصف والتحاما مع أهلنا في مدينة سخنين".

وأشارت إلى أن الإضراب يشمل المدارس والمؤسسات الرسمية والمصالح التجارية والعمال والموظفين، ودعت إلى المشاركة الواسعة في "التظاهرة الاحتجاجية التي ستقام باليوم نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر عند مفرق الجميجمة، تعبيرا عن الغضب الشعبي ورفضا للواقع المفروض علينا".

واستثنت اللجنة الشعبية في عرابة البطوف، الطلاب الذين لديهم امتحانات بجروت من الإضراب.

وشددت في بيانها "نهيب بأهلنا في عرابة البطوف الالتزام بقرار اللجنة الشعبية، فهذه الخطوة ليست مجرد إضراب، بل موقف كرامة ومسؤولية جماعية لوقف نزيف الدم، ولجم وباء الجريمة والعنف، والتصدي لسياسات الهدم، والدفاع عن حقنا في الأمان والسكن والعيش الكريم على أرضنا".

وفي مجد الكروم، أعلن عن الإضراب الشامل في البلدة يوم الخميس، يشمل جميع المرافق والمؤسسات العامة، وجميع المحال التجارية وأصحاب المصالح دون استثناء، إضافة إلى جهاز التعليم بكافة مراحله باستثناء التعليم الخاص؛ بحسب بيان صدر عن المجلس المحلي واللجنة الشعبية.

وجاء في البيان "نتوجه بنداء واضح إلى أصحاب المصالح والتجار للالتزام الكامل بالإضراب والتضامن، فهذه الآفة الخطيرة تهدد الجميع دون استثناء، وتمس بالأرواح وبالأرزاق، ولن يَسلم منها أحد إن لم نقف اليوم وقفة واحدة موحدة. الأمن حق أساسي وليس امتيازا، ونطالب السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها الفورية في مكافحة الجريمة، وجمع السلاح غير القانوني، وتوفير الأمان لمجتمعنا".

كما دعت اللجنة الشعبية في مجد الكروم إلى أوسع مشاركة في تظاهرة رفع شعارات رفضا للجريمة والعنف، وتضامنا مع سخنين وللمطالبة بتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، وذلك يوم الأربعاء عند الساعة الرابعة عصرا على دوار "النافورة".

وفي شفاعمرو، من المقرر أن تنظم عند الساعة الرابعة من عصر الأربعاء تظاهرة رفع شعارات بجانب البلدية، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة.

وفي كفر كنا، دعت اللجنة الشعبية إلى أوسع مشاركة في تظاهرة رفع شعارات رفضا للجريمة والعنف وتضامنا مع سخنين وللمطالبة بتوفير الأمن والأمان، وذلك يوم الجمعة عند الساعة الرابعة عصرا.

ويعم الإضراب الشامل في مدينة سخنين لغاية يوم الخميس مع قابلية التمديد، فيما من المقرر أن تنظم مظاهرة واسعة يوم الخميس أمام مركز شرطة "مسغاف"، في إطار الاحتجاج على تفشي العنف وتصاعد جرائم إطلاق النار، والمطالبة بتحمل الشرطة والسلطات الإسرائيلية في توفير الأمن للمواطنين.

والتزمت مدارس سخنين والغالبية العظمى من المحال التجارية، الثلاثاء، بالإضراب الشعبي الذي أعلن عنه عدد من أهالي المدينة، وانضمت إليه لجنة الطلاب العامة، احتجاجا على استفحال ظاهرة العنف والجريمة وعمليات إطلاق النار اليومية التي تستهدف المحال التجارية.