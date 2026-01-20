التماس عاجل للعليا لتشريح جثمان شاب من الرملة قُتل برصاص الجيش في قلقيلية

التماس عاجل للمحكمة العليا يطالب بتشريح فوري وتسليم جثمان الشاب مؤمن أبو رياش، في ظل استمرار احتجازه منذ أكثر من شهر ونصف، وسط اتهامات بانتهاك حق العائلة في معرفة الحقيقة والدفن الكريم.

قدّم مركز "عدالة" الحقوقي التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم عائلة الشاب مؤمن أبو رياش من مدينة الرملة، الذي قُتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة قلقيلية في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مطالبًا بإجراء تشريح فوري للجثمان بحضور طبيب من طرف العائلة، وتسليمه فورًا لتمكين ذويه من دفنه وفقًا لمعتقداتهم الدينية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز "عدالة"، اليوم الثلاثاء، أوضح أن الالتماس قُدّم يوم الأحد الماضي، وأفاد البيان بأن المحكمة أصدرت قرارا بتحديد جلسة للنظر في القضية مطلع شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح البيان أن الالتماس قُدّم باسم العائلة بواسطة المحامية هديل أبو صالح من مركز "عدالة"، وبالاشتراك مع محامٍ مستقل موكّل من قبل العائلة، ضد المستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية والنيابة العسكرية.

الشهيد مؤمن نضال أبو رياش

وبحسب البيان، أصدرت المحكمة العليا، يوم أمس، الإثنين، قرارًا بتحديد جلسة للنظر في الالتماس أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وذلك في الخامس من شباط/ فبراير المقبل، وألزمت المحكمة الدولة بتقديم ردّها على الالتماس قبل موعد الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة كحدّ أقصى.

ووفق ما أورده مركز عدالة، قُتل الشاب مؤمن أبو رياش برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بينما كان جالسًا مع أصدقائه في موقع الجريمة، حيث أُطلقت النار عليه من مسافة بعيدة، استنادًا إلى شهادات ميدانية ومصادر صحافية.

وأضاف البيان أن شابًا آخر كان برفقة أبو رياش أُصيب في الحادثة، وتوفي بعد أيام متأثرًا بجراحه. وبيّن أن شخصًا ثالثًا كان برفقة الشابين لحظة إطلاق النار، وقد اعتقله الجنود في الموقع، قبل الإفراج عنه لاحقًا بعد التحقيق.

وأشار البيان إلى أنه رغم مرور أكثر من شهر ونصف على مقتل أبو رياش، لم تتلق العائلة أي رد جوهري من الجهات الرسمية بشأن طلبها إجراء تشريح للجثمان أو تسليمه.

وأوضح أن العائلة ومحاميها وجّهوا مراسلات متكررة منذ التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى الجهات المختصة، إلا أن الردود اقتصرت على عبارات عامة من قبيل أن "الموضوع قيد الفحص" أو أنه "تم فتح فحص تحقيق بملابسات الحادثة".

وأضاف البيان أن هذه الردود لم تتطرق إلى طبيعة الفحص أو مآلاته، في وقت ما تزال فيه العائلة محرومة من حقها في معرفة الحقيقة ودفن ابنها. وأكد الالتماس أن تأخير إجراء التشريح والامتناع عن تسليم الجثمان يشكلان "انتهاكًا جسيمًا لحق العائلة في معرفة ظروف وأسباب الوفاة".

وأضاف أن هذا التأخير "يقوّض مبدأ الالتزام بكشف الحقيقة، ويعطّل إجراء تحقيق فعّال في ملابسات القتل". وأشار الالتماس إلى أن ممارسات السلطات الإسرائيلية في هذه القضية تمسّ "حقوقًا دستورية أساسية، وعلى رأسها الحق في الكرامة"، بما في ذلك كرامة الشاب المتوفى وعائلته.

وأوضح أن "الحق في دفن لائق وكريم هو جزء لا يتجزأ من صون هذا الحق"، وأن أي مساس به لا يكون مشروعًا إلا إذا استند إلى تفويض قانوني صريح، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة.

وبيّن الالتماس أن منع التشريح وتأخيره يشكّلان أيضًا "إخلالًا بمبدأ سيادة القانون"، كونهما يجهضان محاولات جمع الأدلة التي قد تثبت أو تنفي الشبهات المتعلقة باستخدام القوة المميتة.

وأضاف أن هذه الممارسات تحدّ من إمكانية ممارسة رقابة قضائية فعّالة على عمل جهات التحقيق، لا سيما حين تكون الجهة التي تمنع التشريح هي نفسها الجهة المشتبه بها.

وأشار الالتماس إلى أن التشريح قد يكون ضروريًا أيضًا لحفظ حقوق أخرى للعائلة، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى تعويضات تستند إلى نتائجه الطبية.

وطالب الالتماس المحكمة العليا بتحديد جلسة عاجلة للنظر في القضية، مشددا على أن الممارسة القضائية المتبعة في قضايا احتجاز الجثامين، ولا سيما حين يتعلق الأمر بمواطنين، تقضي عادةً بتحديد مواعيد قريبة.

كما طلب إصدار أمر مشروط يُلزم الجهات الرسمية بتقديم أسباب قانونية لرفض أو تأخير التشريح، وإجراء تشريح فوري بحضور طبيب من طرف العائلة، وتسليم الجثمان فورًا عقب ذلك.

وعقّبت المحامية هديل أبو صالح، مقدّمة الالتماس، بالقول: "ما تتعرض له عائلة أبو رياش هو جريمة تُضاف إلى الجريمة الأصلية، فاحتجاز الجثمان دون أي تبرير، والمماطلة في إجراء التشريح، يقوضان إمكانية الوصول إلى الحقيقة".

وأضافت: "لا يُعقل أنه ولمدة تزيد عن شهر ونصف، لم تتلق العائلة أي رد جوهري أو توضيح للأسس القانونية لتصرفات السلطات العسكرية الإسرائيلية".

وتابعت: "هذا سلوك غير مقبول، ويمسّ بكرامة العائلة وبحقوقها الدستورية، ويثير تساؤلات جدية حول شفافية الإجراءات وإمكانية الوصول إلى الحقيقة التي تطالب بها العائلة".