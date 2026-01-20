الحكم بالسجن المؤبد على ربيع كناعنة لقتله طليقته وفاء عباهرة

أكدت النيابة أن الجريمة نفذت عن سابق إصرار وتخطيط، معتبرة المتهم شخصا شديد الخطورة ولا يهاب القانون، ما يستوجب إبعاده عن المجتمع لفترة طويلة، وفرض أقصى عقوبة ممكنة، إلى جانب تعويض أبناء الضحية.

قبلت المحكمة المركزية في حيفا موقف النيابة العامة، وأصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق ربيع كناعنة، إضافة إلى ثمانية أشهر أخرى، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية بقيمة إجمالية تبلغ 258 ألف شيكل، بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم، أخطرها جريمة القتل في ظروف مشددة بحق طليقته وفاء عباهرة عام 2020.

كما أدانت المحكمة المتهم بكامل التهم الواردة في لائحة الاتهام، بما في ذلك الاعتداء على قاصر، وعرقلة سير التحقيق والعدالة، وتوجيه التهديدات، وجرائم أخرى.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها المحامية مايا حزان دهان، من نيابة لواء حيفا، سعى المتهم إلى فرض استمرار العلاقة الزوجية بالقوة، من خلال سلوك هوسي وعنيف.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تعمد الاصطدام بسيارة طليقته في دوار الذهب بمدينة عرابة، ثم اعتدى عليها وطعنها عدة مرات، قبل أن يفر من المكان ويختفي لنحو ثلاثة أسابيع.

وأكدت النيابة أن الجريمة نفذت عن سابق إصرار وتخطيط، معتبرة المتهم شخصا شديد الخطورة ولا يهاب القانون، ما يستوجب إبعاده عن المجتمع لفترة طويلة، وفرض أقصى عقوبة ممكنة، إلى جانب تعويض أبناء الضحية.

وفي قرارها، شددت المحكمة على فداحة الجريمة، معتبرة أنها تعكس مستوى بالغا من الوحشية والتخطيط المسبق، ولا يمكن لأي عقوبة أن تعوض الخسارة الإنسانية الفادحة التي لحقت بعائلة الضحية.

كما ربطت المحكمة القضية بسياق أوسع من العنف الأسري، مؤكدة أن قتل النساء ظاهرة خطيرة ومرفوضة أخلاقيا ومجتمعيا، ولا يجوز التعامل معها كأمر واقع أو القبول باستمرارها.