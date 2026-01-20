السجن 30 عاما لعمري أبو مديغم إثر إدانته بقتل زوجته

أبو مديغم اعترف بارتكاب جريمة القتل على خلفية خلاف بينه وبين زوجته على خلفية رغبتها بتعلم السياقة، وطعنها 32 مرة، ثم اتصل بالشرطة واعترف بجريمته، والمحكمة فرضت على القاتل دفع 258 ألف شيكل تعويضا لوالدي الزوجة

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على عمري أبو مديغم بالسجن الفعلي لمدة 30عاماً، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وتعويضات مالية، وذلك بعد إدانته، بناءً على اعترافه، بقتل زوجته منال الطوري.

وجاء في لائحة الاتهام المعدّلة التي قدمتها النيابة، واعترف بها أبو مديغم، أنه خلال شهر آب/أغسطس 2024، وبعد نحو عشرة أيام من زواج أبو مديغم والضحية، نشب خلاف بينهما على خلفية رغبة الضحية في مواصلة تعلّم قيادة السيارة. وفي أعقاب الخلاف، قالت الضحية لأبو مديغم إنها تعتزم العودة إلى منزل والديها والطلاق.

إثر ذلك، توجّه أبو مديغم إلى المطبخ، وأخذ سكيناً، ثم عاد إلى غرفة النوم حيث كانت الضحية، وطعنها 32 طعنة بينما كانت تحاول الهرب وتتوسل كي لا يقتلها. وفور وقوع الجريمة، اتصل أبو مديغم بالشرطة واعترف بجريمته.

وفي إطار اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصّل إليه الطرفان، طلب الجانبان فرض عقوبة 30 عاماً من السجن الفعلي على أبو مديغم، مع ترك مسألة السجن مع وقف التنفيذ والتعويضات لتقدير المحكمة.

ووافق قضاة المحكمة المركزية في بئر السبع على اتفاق الإقرار بالذنب، وحكموا على المتهم بالسجن الفعلي لمدة 30 عاماً، مشيرين إلى أن هذه العقوبة تقع في الحد الأعلى من نطاق العقوبات. وفيما يتعلق بالتعويض لوالدي الضحية، حكم القضاة على أبو مديغم بدفع نبلغ 258,000 شيكل.

وأضاف القضاة أن التعويض المحكوم به في إطار الإجراء الجنائي هو تعويض أولي فقط، ولا يعكس كامل الألم والضرر والمعاناة التي لحقت ولا تزال تلحق بضحايا الجريمة.