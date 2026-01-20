وفد من لجنة المتابعة يلتقي في القدس ممثلي الهيئات الإسلامية والقوى الوطنية

حذّر زحالقة من "المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى نتيجة الحفريات الجارية تحته، مطالبًا بتشكيل لجنة هندسية دولية لتقييم مدى خطورة هذه الحفريات على مباني المسجد وبقية المنشآت في ساحاته، خصوصًا في ظل احتمالية وقوع هزات أرضية".

زار وفد سكرتاريا لجنة المتابعة العليا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أمس الإثنين، حيث التقى ممثلي الهيئات الإسلامية والقوى الوطنية ووزارة القدس، في إطار تعزيز التنسيق والدفاع عن القدس ومقدساتها، بحسب ما أعلنت اللجنة في بيان، أصدرته اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة، في مقر الأوقاف الإسلامية في القدس، أن زيارة الوفد، "تأتي لتجديد الالتزام بحماية المسجد الأقصى، باعتباره أمانة في أعناق أبناء الشعب الفلسطيني كافة، مشددًا على أن لفلسطينيي الداخل مسؤولية مضاعفة، نظرًا لقدرتهم على الوصول إلى القدس في وقت يُحرم باقي أبناء الشعب من ذلك".

ودعا "جماهير شعبنا في الداخل إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، وبخاصة في شهر رمضان المبارك".

وحذّر زحالقة من "المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى نتيجة الحفريات الجارية تحته، مطالبًا بتشكيل لجنة هندسية دولية لتقييم مدى خطورة هذه الحفريات على مباني المسجد وبقية المنشآت في ساحاته، خصوصًا في ظل احتمالية وقوع هزات أرضية، مؤكّدًا أن العمل على فرض هذا الفحص هو مسؤولية الدول الإسلامية والعربية".

رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة أثناء حديثة خلال الزيارة

وفي لقائه مع وزارة القدس في مدينة رام الله، شدد زحالقة على "أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين لجنة المتابعة والمؤسسات الوطنية المقدسية، مؤكدًا أن القدس تمثل روح فلسطين، وأن أي مساس بها هو مساس بجوهر القضية الفلسطينية".

وأضاف أن لجنة المتابعة، "تشكل كتلة واحدة في الدفاع عن القدس والأقصى، مشيرًا إلى أن محاولات صرف الأنظار عن القضايا الوطنية عبر تفشي العنف والجريمة لن تنجح في إبعاد أبناء شعبنا عن نضالهم المشروع".

الشيخ رائد صلاح متحدّثا خلال الزيارة

وختم البيان بالتأكيد على أن "لجنة المتابعة ستواصل نضالها ضد كل الآفات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه ستبقى ثابتة على موقفها في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك".