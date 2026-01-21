تمديد توقيف علي سلام 8 أيام في قضية "متاهة المال"

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام لمدة ثمانية أيام إضافية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية "متاهة الأموال" التي تتعلق بشبهات فساد وعلاقات مع منظمات إجرامية في الشمال.

قررت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء ، تمديد توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام لمدة ثمانية أيام إضافية، حتى تاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2026، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية "متاهة المال".

ووفقا للشرطة فإن "خيوط القضية تعود إلى تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2025، حيث يتم التحقيق مع 17 مشتبهًا، من بينهم زعيم منظمة إجرامية يُشتبه بضلوعه في الملف، إلى جانب ثلاثة من نواب علي سلام، ومساعدَين له، ومسؤولين ماليين، ومقاولين".

وتواصل الشرطة تحقيقاتها في القضية، في محاولة لكشف ملابسات العلاقة بين الحكم المحلي والمنظمات الإجرامية في منطقة الشمال.